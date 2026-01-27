Adıyaman’da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

İŞ MAKİNESİYLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bir inşaat alanında çalışan 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Akbulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.