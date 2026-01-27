Habertürk
        Son dakika: İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

        İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

        Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:33
        İş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti
        Adıyaman’da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

        İŞ MAKİNESİYLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

        Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bir inşaat alanında çalışan 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Akbulut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Doğanın sadık eşleri siyah kuğularda kuluçka heyecan

        Doğanın en sadık eşleri arasında gösterilen siyah kuğular, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda kış ortasında kuluçkaya yattı. Tek eşli yapılarıyla bilinen siyah kuğuların 24 Aralık'ta başlayan kuluçka sürecinin, ocak ayı sonu ya da şubat başında tamamlanması bekleniyor. (DHA)

