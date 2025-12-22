Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinden kaçarak saklandığı sazlık içerisinde drone kamerasıyla tespit edilerek polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre,hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, kamu malına zarar verme suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.'yi yakalamak için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden şahıs, sazlık alana girerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu sazlık alana giren şahıs, drone ile havadan tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.