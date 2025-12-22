Habertürk
        Son dakika: İskenderun'da aranan hükümlü drone destekli operasyonda yakalandı

        İskenderun'da aranan hükümlü drone destekli operasyonda yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:19
        Drone kamerayla sazlıkta yakalandı
        Hatay'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekiplerinden kaçarak saklandığı sazlık içerisinde drone kamerasıyla tespit edilerek polis ekipleri tarafından yakalandı.

        İHA'nın haberine göre,hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, kamu malına zarar verme suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.'yi yakalamak için İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden şahıs, sazlık alana girerek kaçmaya çalıştı.

        Kovalamaca sonucu sazlık alana giren şahıs, drone ile havadan tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        #İskenderun
        #Hatay
