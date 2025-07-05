İsrail: Hamas'ın talepleri kabul edilemez

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada, Hamas'ın talep ettiği değişiklikler işaret edildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın önerdiği ve İsrail'in kabul ettiği çerçevede müzakere yürütülmesi için heyet göndermeye karar verdiği bildirildi.

İsrail heyeti müzakerelerde bulunmak üzere, yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hamas, cuma günü yaptığı açıklamada, ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiklerini bildirmiş ve görüşmelere başlama konusunda hazır olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürerken Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirirken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtti.

Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.