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        Haberler Dünya İsrail: Hamas'ın talepleri kabul edilemez | Dış Haberler

        İsrail: Hamas'ın talepleri kabul edilemez

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada, Hamas'ın talep ettiği değişiklikler işaret edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:19
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        İsrail: Hamas'ın talepleri kabul edilemez
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtın kabul edilemez olduğu bildirildi. Açıklamada, Hamas'ın talep ettiği değişiklikler işaret edildi.

        Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın önerdiği ve İsrail'in kabul ettiği çerçevede müzakere yürütülmesi için heyet göndermeye karar verdiği bildirildi.

        İsrail heyeti müzakerelerde bulunmak üzere, yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

        TRUMP AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Hamas, cuma günü yaptığı açıklamada, ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiklerini bildirmiş ve görüşmelere başlama konusunda hazır olduklarını ifade etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sürerken Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Başkanı, İsrail'in 60 günlük ateşkes için gerekli koşulları kabul ettiğini bildirirken, Hamas'ın da kabul etmesini umduğunu belirtti.

        Trump, olası 60 günlük ateşkes sürecinde savaşı tamamen bitirmeye yönelik çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, temsilcilerinin bugün İsrail ile uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederken, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların da nihai ateşkes teklifi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

        Trump, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesini umarken, ateşkes gerçekleşmemesi hâlinde, durumun daha kötüye gideceğini işaret etti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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