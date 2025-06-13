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        Haberler Dünya İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor | Dış Haberler

        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor

        İsrail ordusu, İran topraklarından İsrail'e yönelik füze ateşlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:20
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        İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
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        İsrail ordusu, İran'ın beklenen yanıtının başladığını işaret etti.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına yönelik füzelerin ateşlendiği bildirildi.

        Füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.

        İran'ın füze saldırısı sonrası, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den dumanlar yükseldi.

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