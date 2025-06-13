İsrail: İran'dan füze saldırısı düzenleniyor
İsrail ordusu, İran topraklarından İsrail'e yönelik füze ateşlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade edildi.
Giriş: 13.06.2025 - 21:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:20
İsrail ordusu, İran'ın beklenen yanıtının başladığını işaret etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail topraklarına yönelik füzelerin ateşlendiği bildirildi.
Füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemleri devreye girerken, İsrail vatandaşlarına uyarıda bulunuldu.
İran'ın füze saldırısı sonrası, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den dumanlar yükseldi.
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