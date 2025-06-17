İsrail: İran'dan füzeler ateşlendi
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başladığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı başladığını duyurdu.
İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı noktalar belirtildi.
Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.
İran'dan yerel saatle 19.00'da füze saldırısı düzenlenmiş, güneydeki Necef bölgesinde saldırı alarmları çalmıştı.
İsrail acil yardım servisleri, bu saldırıda herhangi bir isabet, can kaybı ihbarı almadıklarını açıklamıştı.