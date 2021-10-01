İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi
1 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kınalı Ada,Burgaz Adası
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 06:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Maden Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.10.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 EKİM
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) October 1, 2021
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