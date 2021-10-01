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Son dakika: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi! 1 Ekim İSKİ su kesintileri ve barajların doluluk oranı

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının %50'ye gerilemesi İstanbulluların İSKİ su kesintisi duyurularını araştırmasına neden oldu. İSKİ, 1 Ekim Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi! 1 Ekim İSKİ su kesintileri ve barajların doluluk oranı

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

1 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Burgaz Ada Ve Kınalı Adayı Besleyen Boğaz Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 01.10.2021 06:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.10.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 EKİM

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