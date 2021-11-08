İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 8 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 8 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi
8 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2021 09:58
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çanta Balaban Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2021 09:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çengelköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.11.2021 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
8 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) November 8, 2021
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