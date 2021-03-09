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Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ, 9 Mart Salı günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul son dakika su kesintilerini araştırıyor. 9 Mart Salı günü Arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbullularla paylaşıldı. Peki, 9 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 8 Mart Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul su kesintisi duyuruları

9 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Üsküdar, Çatalca, Pendik, Fatih ve Maltepe'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 9 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Molla Gürani Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.03.2021 10:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Gülsuyu Mah,Gülensu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:09.03.2021 09:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.03.2021 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:09.03.2021 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.03.2021 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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