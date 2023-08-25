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        Haberler Gündem İstanbul Barajlar alarm veriyor: İstanbul baraj doluluk oranı kritik seviyede!

        İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 30'a geriledi! Şimdi tasarruf zamanı

        İstanbul'da yaşanan kuraklık baraj doluluk oranlarını da vurdu. 25 Ağustos tarihi itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesine kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde de İstanbul'da yağış beklenmezken, bu oranın yüzde 30'un da altına düşmesi kaçınılmaz. İstanbullulara su tasarrufu çağrısı yapıldı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:46
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        İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranının yüzde 31'in altına gerilemesinin ardından mega kentliler, evlerinde su tasarrufu yapmaya başladı.

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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30.97'ye geriledi.

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        Barajlardaki su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle su tasarrufu konusunda sık sık uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların su kullanımı konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

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        Barajların alarm verdiği şehirde, kent sakinlerinin evlerinde su tasarrufu yapması isteniyor.

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        "ÇOK FAZLA SU HARCAMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

        AA ekibi, kentte yaşayanlara su tasarrufu konusunda çağrılara uyup uymadıklarını ve evlerinde nasıl önlemler aldıklarını sordu.

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        Diş fırçalarken, yüzünü yıkarken ya da günlük kullanımda dikkat etmeye çalıştığını söyleyen Güllüşah Kara, "Çok fazla su harcamamaya çalışıyorum. Aynı şekilde duşta, vesairede genel olarak dikkat etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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        Susuzluğun kendisini korkuttuğunu vurgulayan Kara, "Susuzluk çağımızın en büyük sorunlarından birisi. Herkesi bilinçli olmaya davet ediyorum." dedi.

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        Elif Akyol, duş alırken suda geçirdiği süreyi kısalttığını, ellerini yıkadığı sırada da suyu kullanmıyorken çeşmeyi kapattığını aktardı.

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        Susuzluk yaşanacağını sanmadığını da belirten Akyol, yine de önlem alınması gerektiğini ifade etti.

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        Ayşe Kaya, su tasarrufu noktasında yapılan bazı uyarıları dikkate aldığını kaydederek, "Örneğin klozet içine ekstra bir ağırlık koyarak biraz daha az su gitmesini sağlıyorum. Ev temizlerken mesela kovaya su doldurmak yerine daha pratik çözümlere yönelmeye çalıştım. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce." diye konuştu.

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        Öğretmen olduğunu dile getiren Kaya, öğrencilerine de okullarda öğrencilerine verdikleri eğitimlerde su tasarrufuyla ilgili konuştuklarını anlattı.

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        "SULARI AÇIK BIRAKMAMAMIZ LAZIM"

        Alkan Turgay, evdeyken banyoda ve mutfakta su kullanıma dikkat ettiğini belirterek, küresel sıcaklıklar nedeniyle su sıkıntısı yaşanabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

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        Su kullanıma dikkat etmeye çalıştığını ifade eden Ali Kemal Kardaş, kişisel önlemlerini aldığını ve çevresindeki kişilere de bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi.

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        Derya Taşkıran suyu daha az kullanmaya çalıştığını ifade ederek, çocuğunun suyla oynamayı çok sevdiğini, kendisinin ise suyu az kullanması konusunda uyardığını belirtti.

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        İslim Sara ise annesi Derya Taşkıran'ın kendini su kullanımı konusunda uyardığını, kendisinin de dişlerini fırçalarken musluğu kapattığını anlattı.

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        Kendisinin çok önlem almadığını ifade eden Hasan Arda Danaoğlu ise "Suları açık bırakmamamız lazım. Dişini fırçaladığın sırada suyu kapatabilirsin. Ben yapıyor muyum? Hayır yapmıyorum. Ama yapmam lazım." diye konuştu.

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