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Ayşe Kaya, su tasarrufu noktasında yapılan bazı uyarıları dikkate aldığını kaydederek, "Örneğin klozet içine ekstra bir ağırlık koyarak biraz daha az su gitmesini sağlıyorum. Ev temizlerken mesela kovaya su doldurmak yerine daha pratik çözümlere yönelmeye çalıştım. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce." diye konuştu.