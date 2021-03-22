İstanbul'da beklenen yağış başladı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı.

DHA'nın haberine göre, Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

YÜKSEK KESİMLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre de, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgeyi etkileyecek.

Bölgenin doğusunda yer alan Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Çarşamba ve perşembe bölge genelinde görülecek yağışların, Trakya'da Kırklareli, Edirne, Tekirdağ'da yer yer kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yağışlı havanın hafta sonu bölgede etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4-10 derece azalacağı öngörülüyor.

Bölgede beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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