İstanbul'da otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Yangında 32 yaşındaki H.E.G. hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 11:27
Fatih'te otelde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.
OTELDE YANGIN
İHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana geldi. 3 katlı otelde saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme başlattı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otelde çıkan yangında odasında kalan 32 yaşındaki H.E.G. hayatını kaybetti. Yapılan olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
