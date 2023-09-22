İstanbul'da kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORLARDI"

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar seyir halindeki bir kamyon şoförünün çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı ve yardım için duran araçların olduğu görülüyor.