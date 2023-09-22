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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü beton bloğa çarptı: 4 ölü!

        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!

        İstanbul Bahçelievler'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden, 3'ü olay yerinde 1'i ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:49
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        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
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        İstanbul'da kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        BİR KİŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

        Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu. Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORLARDI"

        Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, "Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı. Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular. Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler" dedi.

        Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar seyir halindeki bir kamyon şoförünün çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı ve yardım için duran araçların olduğu görülüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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