İstanbul'da mağaza açılışında izdiham yaşandı
İstanbul'da bir giyim mağazasının kampanyası yoğunluğa neden oldu. Önceden yapılan duyuruların ardından çevredekiler, günün erken saatlerinden itibaren mağaza önüne geldi. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken, açılışla birlikte zaman zaman izdiham yaşandı
Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.
DHA'daki habere göre; İstanbul'un Sultangazi ilçesinde açılışı yapılan bir giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı.
DUYURULAR YOĞUNLUK YARATTI
Günler önce yapılan duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne geldi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.
