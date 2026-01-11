Sultangazi'de bir giyim mağazasının açılışına özel yarı fiyat kampanyası yoğunluğa neden oldu. Mağaza önünde toplanan kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte kısa süreli izdihama yol açtı.

DHA'daki habere göre; İstanbul'un Sultangazi ilçesinde açılışı yapılan bir giyim mağazası, ilk güne özel yarı fiyatına kampanyası yaptı.

DUYURULAR YOĞUNLUK YARATTI

Günler önce yapılan duyuruların ardından çevredekiler, erken saatlerden itibaren mağaza önüne geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yoğunlukla birlikte önünde uzun kuyrukların oluştuğu mağazanın açılmasının ardından müşteriler içeri girebilmek için birbiriyle yarıştı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.