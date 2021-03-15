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SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Mart İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da en çok merak edilen şeylerden biri de su kesintileri oldu. İstanbul Anadolu Yakasında ve Avrupa yakasında planlı su kesintisi olacak ilçeler araştırılıyor. İSKİ 15 Mart Pazartesi günü Planlı su kesintisi olan olan ilçeleri vatandaşlarla paylaştı. 15 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

SON DAKİKA: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 15 Mart İstanbul İSKİ su kesintisi duyuruları

15 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beykoz, Beylikdüzü, Kağıthane, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.03.2021 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah,Gürpınar Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:15.03.2021 09:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Çağlayan Mah,Hürriyet Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:15.03.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Battal Gazi Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Battalgazi Terfi Ayedaş'ın Planlı Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:15.03.2021 09:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Orhangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.03.2021 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Nişantepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.03.2021 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.03.2021 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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