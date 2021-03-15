15 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beykoz, Beylikdüzü, Kağıthane, Sultanbeyli, Kağıthane, Üsküdar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

15 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.03.2021 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah,Gürpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 15.03.2021 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Hürriyet Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 15.03.2021 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah,Mimar Sinan Mah,Turgut Reis Mah,Adil Mah,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Battalgazi Terfi Ayedaş'ın Planlı Bakım Onarım Çalışması Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 15.03.2021 09:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.03.2021 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.03.2021 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.03.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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