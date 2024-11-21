İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan lodos, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Özellikle iş çıkış saatlerinde başlayan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.
Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaşırken, özellikle Avrasya Tüneli’ndeki araç yangını trafik akışını daha da zorlaştırdı.YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, en çok yoğunluğun yaşandığı bölgeler şunlar oldu:
-D-100 Karayolu (E-5) Edirnekapı yönü
-TEM Otoyolu Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş noktaları
-Avrasya Tüneli çıkışları ve bağlantı yolları