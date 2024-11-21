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        Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde bir araçta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:11
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        Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
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        İstanbul'da, kuvvetli yağışın etkisiyle ana arterlerde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli de trafiğe kapatıldı.

        Tünelin Anadolu yönünde, bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

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