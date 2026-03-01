Canlı
        Son dakika: İstanbul'daki sopalı yol verme kavgasında 1 milyon 164 bin 462 lira değerinde rekor ceza | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki sopalı yol verme kavgasında 1 milyon 164 bin 462 lira değerinde rekor ceza

        İstanbul'da yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından başlatılan incelemede 3 şüpheliye toplam 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine ve araçlara 60 gün süreyle el konuldu. Sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 14:27
        Yol verme kavgasında milyonluk ceza
        İstanbul'da Ataşehir’de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şüpheliye toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        İHA'daki habere göre olay, önceki gün İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

        Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü.

        O ANLAR KAMERADA

        Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

        Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ELLERİNDEKİ SOPALARLA SALDIRDILAR

        Yapılan kontrolde, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli kişilerin araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan kişilerle tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 kişinin ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y.'nin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) yakalanarak gözaltına alındı.

        MİLYONLUK CEZA UYGULANDI

        Şüphelilere yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Yasak yerlerde duraklamak" gibi maddelerinden toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

        BELGELERİNE 60 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

        Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen İ.A. ise "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

