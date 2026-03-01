İstanbul'da Ataşehir’de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şüpheliye toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İHA'daki habere göre olay, önceki gün İstanbul'un Ataşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisindeki dar sokakta karşılaşan iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sopalı kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tarafların güçlükle ayrıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELLERİNDEKİ SOPALARLA SALDIRDILAR

Yapılan kontrolde, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli kişilerin araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan kişilerle tartıştıkları; ardından araçtan inen 3 kişinin ellerindeki sopalarla saldırdığı belirlendi.