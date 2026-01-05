İnanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Kağıthane'de karla kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparken, sokakta kar topu oynayan bir çocuk faciadan saniyelerle kurtuldu. Kayan aracı fark eden çocuk, iki aracın arasına girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler izleyenleri şoke etti
Kağıthane’de karda yokuştan kayan araç, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta bulunan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği" dedi.
DHA'nın haberine göre olay; 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası bir sürücü, aracıyla yokuştan inmek istedi.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Ancak bir süre sonra araç kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.
ÇOCUK SON ANDA KURTULDU
Bu sırada sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta kartopu oynayan çocuğun aniden kayan aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor.
İKİ ARACIN ARASINA KAÇTI
Çocuk iki aracın arasında oluşan boşluğa kaçarak ölümden kurtuluyor. Ardından da araçların arasından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kazanın ardından olaya karışan araç sahiplerinin kendi aralarında kaza raporu tuttuğu öğrenildi.
"VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"
Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.