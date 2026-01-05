Kağıthane’de karda yokuştan kayan araç, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta bulunan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği" dedi.

DHA'nın haberine göre olay; 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası bir sürücü, aracıyla yokuştan inmek istedi.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Ancak bir süre sonra araç kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Bu sırada sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta kartopu oynayan çocuğun aniden kayan aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor.