Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul haberleri: İnanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu | Son dakika haberleri

        İnanılmaz kurtuluş kamerada: İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

        Kağıthane'de karla kaplı yolda kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarparken, sokakta kar topu oynayan bir çocuk faciadan saniyelerle kurtuldu. Kayan aracı fark eden çocuk, iki aracın arasına girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler izleyenleri şoke etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane’de karda yokuştan kayan araç, park halindeki 5 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sokakta bulunan bir çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mucize kurtuluş çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay; 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası bir sürücü, aracıyla yokuştan inmek istedi.

        REKLAM

        SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Ancak bir süre sonra araç kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, sokakta bulunan 5 araca çarparak durabildi.

        ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

        Bu sırada sokakta kar topu oynayan bir çocuk ise iki aracın arasındaki boşluğa girerek otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Mucizevi kurtuluş güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta kartopu oynayan çocuğun aniden kayan aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar görülüyor.

        İKİ ARACIN ARASINA KAÇTI

        Çocuk iki aracın arasında oluşan boşluğa kaçarak ölümden kurtuluyor. Ardından da araçların arasından koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Kazanın ardından olaya karışan araç sahiplerinin kendi aralarında kaza raporu tuttuğu öğrenildi.

        "VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ"

        Olayla ilgili konuşan esnaf Okan Bakaç, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından biri ve mucize eseri verilmiş bir sadakası varmış. Bunun mucizevi kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul ve yurtta eğitime kar arası

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurtta beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin bilgi verdi

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar