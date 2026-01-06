Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı
Caddebostan Sahili'nde lodos nedeniyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşerek yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme yapıldı
Kadıköy, Caddebostan Sahili’nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.
DHA'nın haberine göre olay; 4 Ocak Pazar günü İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu.
SERT ŞEKİLDE YERE DÜŞTÜLER
Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KIRIK VE ÇATLAKLAR VAR
Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.