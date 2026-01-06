Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul haberleri: Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı | Son dakika haberleri

        Kadıköy’de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı

        Caddebostan Sahili'nde lodos nedeniyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşerek yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:26
        Dalgalar 3 yüzücüyü savurdu
        Kadıköy, Caddebostan Sahili’nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre olay; 4 Ocak Pazar günü İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu.

        SERT ŞEKİLDE YERE DÜŞTÜLER

        Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        KIRIK VE ÇATLAKLAR VAR

        Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi.

        TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

        Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        İzmir'de pembe yunuslar görüldü

        İzmir Karaburun açıklarında gerçekleşen yunus göçü,  unutulmaz bir manzaraya sahne oldu. Sürünün içinde, dünyada çok nadir rastlanan pembe yunusların da görülmesi büyük heyecan yarattı.

        #istanbul
