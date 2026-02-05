Karaköy İskelesinde denizde bir kadına ait cansız beden bulundu
Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde deniz yüzeyinde bir kadına ait cansız beden bulundu. Kimliği belirlenemeyen cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadına ait cansız beden bulundu.
AA'daki habere göre; İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde cansız bir beden görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cansız bedenin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.