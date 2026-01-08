Habertürk
        Son dakika: İstanbul haberleri: Tuzla 'da şiddetli fırtına etkisini gösterdi... Bazı tekneler alabora oldu, vinç devrildi!

        Tuzla 'da şiddetli fırtına etkisini gösterdi... Bazı tekneler alabora oldu, vinç devrildi!

        Tuzla'da etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış sahil kesiminde zarara yol açtı. Yükselen dalgalar nedeniyle kıyıda demirli bazı tekneler alabora olurken, bazıları parçalandı ya da battı. Olayın ardından tekne sahipleri sahile gelerek önlem almaya çalıştı. Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışması sürüyor

        Giriş: 08.01.2026 - 14:24 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:25
        Tuzla'da, şiddetli fırtına nedeniyle sahil boyunca kıyıda demirli olan bazı tekneler alabora oldu.

        AA'daki habere göre; Kentte sabah saatlerinde başlayarak etkisini artıran şiddetli fırtına ve öğlen saatlerinde eşlik eden sağanak birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

        TEKNELERDEN BAZILARI ALABORA OLDU

        Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

        TEKNE SAHİPLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI

        Bunun üzerine tekne sahiplerinin bölgeye gelerek önlem almaya çalıştığı görüldü.

        TERSANELER BÖLGESİNDE VİNÇ DEVRİLDİ!

        DHA'nın haberine göre; Tuzla'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

