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İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti, devlet konuk evi ve camii açılıyor. 3. pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinin yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan verilen bilgiye göre yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. pistin açılışında bir konuşma yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Havalimanımız bugüne kadar 65 milyon yolcuya hizmet verdi.

-İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

'HAVALİMANI SAYISINI 56'YA ÇIKARDIK'

-İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor.

-Havalimanı sayımız 26 iken bu sayıyı 56'ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Sektörün cirosunu 3 milyardan 165 milyar dolara çıkardık. Bunlar sadece havayolu taşımacılığında yaptıklarımız.

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