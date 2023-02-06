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İstanbul için 18.00'den itibaren şiddetli kar uyarısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır" denildi

SON DAKİKA! İstanbul için 18.00'den itibaren şiddetli kar yağışı uyarısı!
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HABERTURK.COM

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini hissettirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu.

"ZARURİ OLMAYANLAR DIŞARI ÇIKMASIN"

İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır" denildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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