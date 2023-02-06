İstanbul için 18.00'den itibaren şiddetli kar uyarısı!

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini hissettirirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu.
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 6, 2023
— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 6, 2023
"ZARURİ OLMAYANLAR DIŞARI ÇIKMASIN"
İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır" denildi.
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