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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama

        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 6 okulda ortak sınavların yeniden yapılmasına ilişkin açıklama

        İstanbul'da ortak sınav sorularının sosyal medyada paylaşılması üzerine, 6 okulda ortak sınavlar 14 Ocak'ta tekrar yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:59
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        6 okulda ortak sınavlar yeniden
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        İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen ortak sınavlar kapsamında 6 okulda sınav saatinden bir saat önce, soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılması nedeniyle bu okullardaki sınavların 14 Ocak'ta yeniden yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde düzenlenen ortak sınavlarda, 6 okulumuzda, ortak sınav saatinden bir saat önce soruların sosyal medya platformlarında paylaşıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu durum üzerine, bahse konu okullarda yapılan sınavlar iptal edilmiş ve 14 Ocak salı günü 6 okulumuzda sınavların yeniden yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, konuya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

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