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HaberlerSağlık

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak açıklaması

İHA

Son dakika haberi... İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmeleri ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğu 80’inin taburcu olduğu 28’inin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi

ıspanak

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gıda zehirlenmeleriyle ilgili 108 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu 80’inin taburcu olduğunu 28’inin ise gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde medyada yer alan gıda zehirlenmeleri haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır. Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız."

 

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