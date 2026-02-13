Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

        İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

        İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki isimlerin de bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefon sistemi üzerinden bağlantı kurdukları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 09:22 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:22
        11 ilde FETÖ operasyonu: 93 gözaltı
        İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.

        FETÖ'YE YÖNELİK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        KURDUKLARI BAĞLANTI YOLU TESPİT EDİLDİ

        Açıklamada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

        94 VERGİ MÜFETTİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

        Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendiği bilgisi verildi.

        93 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Açıklamada, operasyonda 93 şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

