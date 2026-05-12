        Son dakika: İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 43 şüpheli yakalandı

        16 ilde DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 07:57 Güncelleme:
        16 ilde DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

        Açık kaynak ve MASAK verilerinde söz konusu kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığını belirleyen ekipler, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar fon toplandığı, paraların DEAŞ mensuplarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

        Ekipler ayrıca, şüphelilerin, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğunu tespit etti.

        Yapılan teknik, fiziki ve saha çalışmalarının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 43 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Starmer'a yönelik istifa baskısı artıyor
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Trump'a yönelik suikast girişimi sahte miydi?
        Sağanak yağmur uyarısı! 4 bölge için uyarı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Doğum iznine rapor ayarı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Mutlu sonla bitti
        Havuzda fenalaşan kadın öldü
        SGK uyardı!
        Bengü'nün gözyaşları
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
