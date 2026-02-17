Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Son dakika haberleri

        İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

        İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16'sı kamu görevlisi olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi ve itirafçı beyanları doğrultusunda tespit edildiği belirtildi. 20 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16'sı kamu görevlisi 18 şüpheli gözaltına alındı.

        DEŞİFRE EDİLMELERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

        AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

        18 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        Açıklamada, soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 zanlının tespit edildiği belirtildi.

        20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Şüphelilerden 2'sinin sözde "mahrem imam" olduğu ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 16'sının ise örgüt üyesi konumunda kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

        BİRÇOK SUÇ UNSURUNA EL KONULDU

        Açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ve birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraş'ta kayınbirader dehşeti: Eniştesini otomobile binerken vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, otomobiline bindiği sırada kayınbiraderinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. (IHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu