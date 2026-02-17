İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16'sı kamu görevlisi olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi ve itirafçı beyanları doğrultusunda tespit edildiği belirtildi. 20 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu
İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 16'sı kamu görevlisi 18 şüpheli gözaltına alındı.
DEŞİFRE EDİLMELERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ
AA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
18 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, soruşturma kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları olan ve "Garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart kayıtları ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma kaydı olduğu belirlenen 18 zanlının tespit edildiği belirtildi.
20 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerden 2'sinin sözde "mahrem imam" olduğu ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, 16'sının ise örgüt üyesi konumunda kamu görevlisi olduğu aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi.
BİRÇOK SUÇ UNSURUNA EL KONULDU
Açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ve birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.