İstanbul’da şüpheli ölüm: Atladı mı, atıldı mı?

İHA

İstanbul'da edinilen bilgiye göre olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre Ataşehir’de 10 yıla yakın süredir bir kamu kuruluşunda çalışan Şeyda Yılmaz (46) geçtiğimiz 17 Eylül akşamı, Ataşehir’de bulunan bir rezidansa gitti. Şeyda Yılmaz’ın gittiği ofisin, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.’ye ait olduğu belirtildi.

BİR GÜN SONRA SERBEST KALDI

İHA'da yer alan habere göre Şeyda Yılmaz’ın cansız bedeni ise, aynı akşam saat 23.30 sıralarında rezidansın toprak zemininde bulundu. Üzerinde herhangi bir giysi bulunmayan Yılmaz’ın olay yerinde can verdiği öğrenildi. Yılmaz’ın cenazesi 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrolle serbest kaldı.

ZANLIYLA İLGİLİ YÖNETİM UYARILMIŞ

Yılmaz’ın yakınları olayın “cinayet” olduğu iddiasında bulunurken, Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.’nin olayın yaşandığı rezidansa geçen Mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi.

SİLAHLI FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D.’nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi. M.A.D.’nin sosyal medya hesaplarında ise elinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.