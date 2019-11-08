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HaberlerGündemSon dakika... İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - HABERLER

Son dakika... İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İHA

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik gece vakti özel harekat polislerin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü

son dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK’nın gençlik yapılanması KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi.

İHA'nın haberine göre; yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

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