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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi.

Erdoğan, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasına Kahramanmaraşlıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, "Biz hep birlikte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı zamanda biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma noktasında elbette yaptıklarımız, son 18 yılda başardıklarımız önemlidir ama asla yeterli değildir. Üstat Necip Fazıl, 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' diyor. Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl kongreleri vesilesiyle şehirleri ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerin de resmi açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Samsun'da Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi'nin açılışını yaptıklarını anımsattı. Daha önceki hafta Malatya'da toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ta sadece şehrimizin ve bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşaatı biten ve bir bölümü trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. Yedi Güzel Adam'ın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz. Kahramanmaraş-Göksun arasındaki bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik. Bu vesileyle uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, gönül insanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan kültür ve sanat erbabımıza Allah'tan hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça bu tünellerden, viyadüklerden geçtikçe onlardan ilham almalarını temenni ediyorum."

SÜRE YARI YARIYA AZALACAK

Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafenin 80 dakikada geçilebildiğini hatırlatan Erdoğan, şimdi bu yolun mesafesini 64 kilometreye, seyahat süresini ise 41 dakikaya indirdiklerini belirtti.

Böylece sadece zamandan 75 milyon, akaryakıttan 55 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 130,3 milyon lira tasarruf edileceğini aktaran Erdoğan, Edebiyat Yolu'nun Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep Devlet Yolu ile bütünleşeceğini, hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının birleştiricisi olacağını kaydetti.

Erdoğan, bu projenin transit trafik ve turizm hareketliliğinde sağlayacağı artışla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı sunacağına işaret ederek, toplam yatırım bedeli 4 milyar 671 milyon lirayı bulan bu eserin Kahramanmaraş'ı çok farklı bir konuma taşıyacağına inandığını söyledi.

Sağlık hizmetleri, eğitim, ulaşım ve sosyal yardımlarda Cumhuriyet tarihinin en eşitlikçi tablosuna AK Parti döneminde kavuşulduğunu ifade eden Erdoğan, en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye kadar her yere ulaştıklarını söyledi.

Erdoğan, yatırımlarla sadece adaletsizlikleri gidermediklerini, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini de büyüttüklerini dile getirerek 83 milyonun her bir ferdinin devletine yeniden güvenmesini, inanmasını sağladıklarını vurguladı.

"Allah'a hamdolsun, tüm bunları da sadece 18 yıl gibi çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi açılışını yaptığımız Edebiyat Yolu gibi nice eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, bu yolun Türkiye'ye ve Kahramanmaraş'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Unutmayın, yol medeniyettir ve inşallah bugün güzel bir medeniyet unsurunun adımlarını atıyoruz. Hayırlı olsun." diyerek bitirdi.

YOL UZUNLUĞU 16 KM KISALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu ile Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'nin Akdeniz limanlarına bağlanacağını belirtti.

Karaismailoğlu, Yuvalı Mevkisi'nde düzenlenen Kahramanmaraş-Göksun Kara Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, 18 yıldır memleketin her köşesinde vatandaşın layık olduğu çağdaş ulaşım ve haberleşme imkanlarını oluşturmak üzere büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte tamamladıkları projelerin Türkiye'nin büyük hedeflerine hizmet ettiğini, demir yolu, kara yolu, iletişim altyapısı dahil pek çok projenin şantiyelerinde de çalışmaların özveri ve titizlikle sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dağları tünellerle geçip akarsularımızı köprülerle aşıyoruz. Demir yolları reformumuz kapsamında ise Türkiye'yi demir ağlarla örüyoruz. Mavi Vatanımız denizlerimizde, limanlarımızla, tersanelerimizle, yerli üretim gemilerimizle, hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Uzayda, sayısı gün geçtikçe artan uydularımızla varlığımızı daha fazla gösterirken haberleşme sistemlerimizi çağın bütün gereklerine uygun hale getiriyoruz. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında dijitalleşmenin nimetlerinden artık daha fazla yararlanıyoruz. Projelerimizle, dünya ticaretinden giderek daha fazla pay alarak Yeni İpek Yolu'nun kalbi olacak bir Türkiye'nin altyapısını oluşturuyoruz. İnşallah ülkemizin her köşesinde ekonomik büyümeyi hızlandıracak eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme sistemini en kısa zamanda tamamlayacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği bir başka hedef olan yerli ve milli teknolojilerin kullanılması konusunda da oldukça mesafe kat ettiklerine dikkati çekti. Karaismailoğlu, "Özellikle demir yolu ve tren üretiminde, gemi inşasında, akıllı ulaşım sistemlerinde, genç beyinlerimizin geliştirdiği sistem ve cihazları giderek daha fazla kullanıyoruz. Bizler için iftihar vesilesi olan bu gelişmeler, Türkiye'nin gençlerinin geleceğe dair umutlarını beslemekte, onlara inanç ve özgüven aşılamaktadır." diye konuştu.

11 ÇİFT TÜP TÜNEL VAR

Geleceğin Türkiyesi'nin hep birlikte kurulacağına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün memleketin bir başka köşesinde nice temeller atıyor, nice açılışlar yapıyoruz. Bugün de milli mücadele tarihinde şanlı bir iz bırakan Kahramanmaraş'a ve gönlü güzel insanlarının hayatına refah katacak bir projeyi sizinle birlikte hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapımı tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu ile yol uzunluğunu 80 kilometreden 64 kilometreye düşürdük. Bugünden itibaren vatandaşlarımız daha evvel 80 dakikada kat ettikleri yolu yarısı kadar bir zamanda yaklaşık 41 dakikada kat edecekler. Projemizle, okuluna, işine, tarlasına giden, ürününü pazara götüren insanımızın hayatına büyük bir kolaylık getirip, zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız."

Karaismailoğlu, proje kapsamında 11 çift tüp tünel, 2 viyadük, 3 köprü ve 6 köprülü kavşak yapıldığını belirterek, "64 kilometrelik projemiz sayesinde akaryakıttan 55,1 milyon lira, zamandan 75,2 milyon lira olmak üzere toplamda yıllık 130,3 milyon lira tasarruf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda lojistik alanda her geçen gün iddiasını artıran bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Kuzey-güney ve doğu-batı hattında bir lojistik koridor haline gelmekteyiz. Hedefimiz bu akışı kesintisiz hale getiren ulaşım çözümlerimizle bölgemizin lojistik süper gücü olmak. Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolumuzu da yakın zamanda modernize ederek teşriflerinizle hizmete açtığımız Sivas-Samsun demir yolumuz gibi kuzey-güney eksenli lojistik trafik açısından çok önemli. Bu güzergah, Orta Karadeniz sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına bağlayacak. Aynı zamanda, Anadolu'dan Suriye sınır kapılarına ve Orta Doğu ülkelerine bağlanan daha kolay ve güvenli bir ulaşım imkanı verecek. Yolumuz, Kayseri-Kahramanmaraş-Gaziantep devlet yolu ile bütünleşerek doğu-batı ve kuzey-güney aksında önemli bir tamamlayıcı rol üstlenecek. Bölgenin turizmine ve sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak."