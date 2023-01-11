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İstiklal saldırısında düğmeye o mu bastı? Polis ve savcılıktaki ifadeler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in yeni ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Albashir sorgusunda, hain saldırı için aldığı talimatla çantayı bırakıp ayrıldığını ve bombanın düğmesine kendisinin bastığını iddia etti. Bombanın uzaktan mı yoksa Albashir’in bastığını iddia ettiği düğmeden sonra mı patlatıldığı ortaya çıkacak rapordan sonra kesinlik kazanacak. Albashir’in savcılıkta verdiği ifadesinde de PKK/YPG ilişkisini anlatırken, patlayıcıyı da kaçak yollarla Suriye’den geçerken kendisinin taşıdığı itirafları yer aldı

Son dakika: İstiklal saldırısında düğmeye terörist Ahlam Albashir mi bastı? - Güncel haberler
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İstanbul Taksim’de 13 Kasım 2022’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain saldırıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir, polis ifadesinde ve savcılıkta önemli ayrıntılar vermişti.

"DÜĞMEYE BEN BASTIM" İDDİASI

Ortaya çıkan görüntülerde 15.17’de Taksim Meydanından İstiklal Caddesine doğru yürüyen Albashir, saat 15:30’da patlamanın olduğu bankta otururken görülüyor. 41 dakika kaldıktan sonra ayrılan Albashir’ın ardından bomba 2 dakika sonra patlıyor. Bombanın uzaktan mı yoksa zaman ayarlı mı patlatıldığı henüz netlik kazanmadı. Ayarlanarak patlatıldığına dair incelemeler sürerken, bu soru işareti ile ilgili Albashir’in sorguda polise anlattığı detaylar olduğu ortaya çıktı. Terörist kadın Albashir, polis sorgusunda gelen telefon talimatıyla olay noktasından ayrılmadan önce, çantadaki düzenekte bir düğmeye bastığını iddia etti. Bombanın uzaktan mı yoksa Albashir’in iddia ettiği gibi düğmeye bastıktan sonra zaman ayarlı mı patlatıldığı, incelemenin ardından ortaya çıkacak Kriminal rapordan sonra kesinlik kazanacak.

POLİS VE SAVCILIK İFADELERİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Albashir, polis ve savcılık ifadelerinde de terör örgütü ile bağlantılarını ve patlayıcıyı nasıl Türkiye’ye getirdiklerini detayları ile anlattı. Ortaya çıkan detaylara göre Ahlam Albashir, 2013’te savaş nedeniyle ailesiyle Halep’ten Hama’ya, oradan Rakka’ya sonrasında da PKK/YPG kontrolündeki Münbiç’e geçti. Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisi de Ahmet Arreş isimli terör örgütü üyesi ile tanışıp sevgili olmasıyla başladı. Bir süre sonra örgütün Münbiç’teki sorumlularından ‘Hacı’ kod adlı terörist ile tanıştı. Albashir, istihbarat elemanı olarak yetiştirildi.

ŞİFRE (…) OLACAK

Verilecek bir görev için Türkiye’ye gönderileceğini belirten Albashir, ‘Hacı’ kod adlı kişinin talimatlarını şöyle anlattı: “Önce ‘İdlib’de bulunan birisinin yanına gidip onun eşi olarak görüneceksin’ dedi. Bana bir miktar para ve cep telefonu verdi, bana vermiş olduğu telefonu alarak içerisine kendisinin Suriye’de kullandığı numarasını kaydetti. Bu telefonda iki Amerikan numarası üzerinden WhatsApp programları kuruluydu. Hacı bana ‘Seninle görüşmeden önce üç nokta (...) şeklinde mesaj atacağım, bil ki sonra arayan benim’ dedi. Bu şekilde şifre belirledi....”

PATLAYICILARI DETAYLARI İLE ANLATTI

Albashir, hem poliste hem de savcılıkta patlayıcıyı Türkiye’ye nasıl getirdiğini detayları ile anlattı. Albashir “İdlib’deki evde 5 gün kaldık. Bilal bir süre sonra dışarı çıktı. Sanırım üçüncü günüydü. Bilal elinde bir poşet ile eve geldi. Evde bulunduğumuzun dördüncü gününde poşeti gece vakitlerinde bana gösterdi, bu sırada Hacı, Bilal ile WhatsApp üzerinden görüntülü konuştu. Bilal de gelen malzemeyi çıkartarak Hacı’ya gösterdi. Ben Bilal’e ‘Bu malzemeler ne’ diye sordum. Bilal bana ‘Türkiye’ye geçerken bunları sen taşıyacaksın’ dedi. Poşette; iki parça halinde üçe bölünmüş olan 30-15 santimetre büyüklüğünde, 5 santimetre kalınlığında şeffaf poşetlere sarılı vaziyette beyaz renkli yumuşak un gibi kuru maddeler bulunmaktaydı.”

"SUTYEN VE KORSE İLE TAŞIDIM"

Bu maddeleri taşımak için özel hazırlanmış sutyen ve korseleri olduğunu söyleyen Albashir “Bu korse özel yapılmış iki korsenin birbirine dikilmiş halinden oluşuyordu, iki korse arasına malzeme koymak için özel bölme vardı. Beşinci günde Bilal sabah saat 10-11 gibi beni uyandırdı. Sutyen ve korseyi giymemi istedi. Patlayıcıları korsenin ceplerine yerleştirdi. Kırmızı renkli sutyeni de taktıktan sonra üzerine normal kıyafetlerimi giydim. Bu malzemeler yaklaşık 1-2 kilogram ağırlığındaydı”

“BOMBA HAZIRLANDI”

Kaçak yollarla önce Hatay’a oradan da İstanbul'a geldiklerini anlatan Albahshir, İstanbul Esenler’de Ferhat isimli kişinin evine yerleştiklerini söyledi. Sutyen ve korsedeki iki parça malzemeyi çıkartarak Bilal’e verdiğini ve Bilal’in de bunu siyah sırt çantasına koyduğunu söyledi. Türkiye’de çevreye karşı 5 ay karı koca rolü oynadıklarını belirten Albashir, ‘Hacı’ kod adlı kişinin talimatı ile Bilal’in istediği çivileri aldığını söyledi. Albashir “Bilal’in bana verdiği 100 TL ile nalburdan istediklerini aldım. Bilal malzemeleri yere serdi sonra Hacı kod adlı kişiyi telefonla görüntülü aradı. Bilal yere serdiği banta, getirdiğim çivileri yapıştırdı.

Bu işlemler olurken Hacı kameradan işlemi izliyordu. Hazırladığı patlayıcıları şeker kabına doldurdu. Daha önce hazırladığı çivili bantları şeker kabının üzerine sardı. Kabloları kavanoza yerleştirdi. Bu işlem 2.5 saat kadar sürdü.”

"ÖNCE ŞİFRE GELDİ SONRA ÇANTAYI BIRAK AYRIL DENİLDİ"

Albashir, 3 kez Taksim’e keşif için gittiklerini söylerken olay gününü şöyle anlattı: “Bilal bana ‘Hazırlan Taksim’e gideceğiz’ dedi ve taksiciyi çağırmamı istedi, Saat 14.00 gibi Taksim’e doğru gitmek için atölyeden çıktık, korsan taksiye bindik. Ben ön tarafta oturdum, Bilal çanta ile birlikte arka koltukta oturdu. Yoldayken Bilal sigara çıkarma bahanesiyle çantayı kurcalıyordu. Taksim’de sigara içtim. Selfie çektim. Aradan tahmini yarım saat geçtikten sonra telefonuma, Hacı önce üç nokta gönderdi. Sonra oturduğum yerin sağ arka çaprazımdan zoomlanarak çekilmiş çok kısa bir video gönderdi. Hacı beni aradı ve ‘Çantayı bankta bırak, hemen oradan ayrıl’ dedi. Oradan meydana yürüdüm, O anda patlama oldu, yere düştüm, kalkıp koşmaya başladım.”

KISA BİR SÜRE SONRA YAKALANMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakası tam gözükmeyen bir araçtan yola çıkarak önce sürücünün kimliğini tespit etmişti. Patlamadan sonra Taksim’den Esenler’e ticari taksiyle giden terörist kadın Albashir, burada araç plakası görülmeyen bir araca binerek Küçükçekmece’de bir eve götürülmüştü. Polis kıyafetten yola çıkarak sürücünün aracının plakası ve kimliğini tespit etmiş kısa süre sonra Albashir’in yakalanması sağlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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