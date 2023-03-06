"DEPREMDEN KORKARKEN BUNU YAŞADIK"

Müstakil evde oturan Aynur İrkli, "Evde 5 torunum vardı. Gece saat 04.00'de bir uğultuyla uyandık. Kapıyı açtığında her yerin döküldüğünü gördüm. Daha önce uyarmıştık. Buranın yıkılacağı belliydi ama hiçbir önlem alınmadı. İstinat duvarı yapmış incecik. Duvarla birlikte bahçemiz, ağaçlarımız gitti. Canımız da gidebilirdi. Bakın evim nerede duruyor. Evde 15 kişi kalıyorduk, şimdi nereye sığacağız. Bu müteahhidin benden alacağı 30 santim bir yerdi. Parasını verelim, burayı satın alalım, bozma bahçemizi dedik. Israrla vermedi. Verseydi belki bunu yaşamayacaktık. Ben evimin eski haline gelmesini istiyorum. Evimizin altından fay hattı geçti. Biz depremden korkarken bunu yaşadık. Hiçbir çocuğumu eve getirmedim, eşya almak için kendim geldim. Bahçeyi dolduracaklarmış, burada oturacakmışız. Mecbur çıkmak zorundayım, artık burada nasıl kalabilirim" diye konuştu.