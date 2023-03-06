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Ataşehir'de inşaatın istinat duvarı, bitişik evin bahçesiyle birlikte çöktü

Marmara'da deprem önlemlerinin tartışıldığı günlerde İstanbul'da korkutan bir olay meydana geldi. Ataşehir'de sabah erken saatlerde bir inşaatın istinat duvarı, bitişiğindeki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü. Olayda inşaatın diğer yanındaki 5 katlı binada da hasar oluştu

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DHA
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

    Ataşehir'de dün sabah erken saatlerde bir inşaatın istinat duvarı, bitişiğindeki müstakilin evin bahçesiyle birlikte çöktü.

    DHA'nın haberine göre inşaatın diğer yanındaki 5 katlı binada da hasar meydana geldi. Hasar gören evlerde yaşayanlar panik yaşadı.
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

    "KİMSE DUR DEMİYOR"

    Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan bir bina sakini, "Berbat bir durumdayız. Binamız sallanıyor, hala çalışıyorlar. 100-200 metre yarık var ama bize inanmıyorlar. Kimse dur demiyor" dedi.
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

    Ataşehir'de dün sabah 05.00 sıralarında, inşaattaki hafriyatın alınması sırasında istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte inşaat alanının bitişiğindeki müstakil evin bahçesinde çöküntü oluştu. Evin bir kısmı boşlukta kaldı. İnşaat alanının diğer yanındaki 5 katlı binada da hasar meydana geldi. Gürültüyle uykularından uyanan mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. Olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöküntüye rağmen inşaat alanındaki çalışmalarının devam ettiği dikkat çekti. Müstakil evde yaşayanlar evlerinden ayrılmak için hazırlanırken, hasar gören binanın sakinleri de evlerinde kalmak istemediklerini söyledi.
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

    "İNŞAATIN İSTİNAT DUVARININ ANİDEN ÇÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

    Binada sakinlerinden Ferit Yarız, "Sabah 05.00 gibiydi. Kalktığımızda saclardan hafif bir gürültü geldi. Ben dolu yağıyor zannettim. Camı araladığımda yan tarafımızdaki inşaatın istinat duvarının aniden çöktüğünü gördüm. Çok korkunç bir durumdu. Çocuklar ağlayarak yanıma koştu. Dışarı çıkarıp, karşı tarafa geçtik. Oradaki diğer çocukları da dışarı çıkardık. Binamızın içi hasar almış durumda. Anlatıyorum adamlar kabul etmiyor. Belediye geldi, hiçbir şey söylemeden gitti. Kızım ağlıyor, 'Baba içeri girmek istemiyorum' diyor. Berbat bir durumdayız. Binamız sallanıyor, yıkılacak gibi. Hala da çalışıyorlar, anlamıyorlar. Boydan boya 100-200 metre yarık var. Bize inanmıyorlar. Hiç kimse de dur demiyor" dedi.
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

    "DEPREMDEN KORKARKEN BUNU YAŞADIK"

    Müstakil evde oturan Aynur İrkli, "Evde 5 torunum vardı. Gece saat 04.00'de bir uğultuyla uyandık. Kapıyı açtığında her yerin döküldüğünü gördüm. Daha önce uyarmıştık. Buranın yıkılacağı belliydi ama hiçbir önlem alınmadı. İstinat duvarı yapmış incecik. Duvarla birlikte bahçemiz, ağaçlarımız gitti. Canımız da gidebilirdi. Bakın evim nerede duruyor. Evde 15 kişi kalıyorduk, şimdi nereye sığacağız. Bu müteahhidin benden alacağı 30 santim bir yerdi. Parasını verelim, burayı satın alalım, bozma bahçemizi dedik. Israrla vermedi. Verseydi belki bunu yaşamayacaktık. Ben evimin eski haline gelmesini istiyorum. Evimizin altından fay hattı geçti. Biz depremden korkarken bunu yaşadık. Hiçbir çocuğumu eve getirmedim, eşya almak için kendim geldim. Bahçeyi dolduracaklarmış, burada oturacakmışız. Mecbur çıkmak zorundayım, artık burada nasıl kalabilirim" diye konuştu.
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!
  • Son dakika: İstinat duvarı yanındaki evin bahçe duvarıyla birlikte çöktü!

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