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İtalya'da heyelan mezarlığı vurdu: 200 tabut denize düştü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pazartesi günü bir İtalyan kasabasında meydana gelen heyelanın mezarlığı harap etmesiyle 200'e yakın tabut denize düştü.

Heyelan, Cenova yakınlarında tatil köyü olan Camogli'de meydana geldi. Mezarlıkta meydana gelen heyelan sonucunda tabutlar uçurumdan sürüklenerek denize düştü.

Belediye Başkanı Francesco Olivari, bu olayı "hayal edilemeyecek bir felaket" olarak nitelendirdi ve denize düşen cansız bedenleri kurtarmak için operasyonlar sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarda yetkili olan bir isim, ilk etapta 10 tabutun hemen kurtarıldığını belirterek, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Yerel yetkililer mezarlığın 100 yıldan uzun süredir orada olduğunu söyledi.