Gözünü transfere çeviren Beşiktaş, bir imzayı daha attırmak üzere! Daha önce Nicolas Isimat-Mirin ve Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic'i transfer ediyor!

Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş ile Milan, bu sezon forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Geçen günlerde İtalya'ya giden Fikret Orman'ın, Halilovic'in menajeri ve temsilcileriyle fotoğrafları çıkmıştı. Fotoğrafta bulunan ve menajerlik yapan eski basketbolcu Mirsad Türkcan görüşmeyi yalanlamıştı.

2014'te henüz 17 yaşındayken Dinamo Zagreb'ten Barcelona'ya transfer olan Halilovic, Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giydikten sonra Hamburg'a transfer oldu. Hamburg'ta da beklentileri karşılayamayan oyuncu, Las Palmas'a kiralandı. Geçtiğimiz yaz serbest kalan futbolcuyu Milan renklerine kattı. Serie A'da hiç oynamayan Halilovic, Avrupa Ligi'nde 60 dakika şans bulabildi.

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