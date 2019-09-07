Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın sığınağında bu sabah saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR KURTARILDI

Üst katlardaki dairelere ulaşan dumanı fark eden apartman sakinleri, panik içinde binayı terk ederek, itfaiyeye haber verdi.

DHA'daki habere göre olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da balkonlarında mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla aşağı indirdi.

SUNİ TENEFÜS VE KALP MASAJI

Yangın sırasında dairedeki kafeslerinde unutulan 2 muhabbet kuşu, dumandan etkilendi. Dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yapılmasına rağmen 2 kuş da öldü.

Sağlık ekipleri, yangında tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.