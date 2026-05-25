        Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi | Son dakika haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Bu kapsam içinde dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan tüm sorunların kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 17:49 Güncelleme:
        "Sorunların çözüleceğine inanıyoruz"

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan tüm sorunların kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim." dedi.

        Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'de yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.

        Türkiye'nin, milletinin tercih hakkının elinden alınabileceği bir yola itilmek istendiğini öne süren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bizler bugün başımızı kuma gömmüyorsak, selden kütük kapmanın derdine düşmüyorsak sebebi İYİ Partinin kuruluş süreci, ilkeleri ve değerleridir. Bu süreçten doğan sorumluluklarımızdır. Dahası, bugüne kadar dile getirdiğimiz endişelerin ve yaptığımız uyarıların her birinin adım adım gerçekleşmiş olmasıdır. Bizler sadece kendi tarlasını değil, memleketin her karış toprağını dert edenleriz. Dün böyleydik, bugün böyleyiz, yarın da böyle olacağız. Derdimiz kendimiz değil, milletimiz olmaya devam edecek."

        Dervişoğlu, milletin siyasi çalkantılar ve hukuksuzluğun yol açtığı bedellere mahkum olmadığını vurgulayarak, demokrasi ve hukukta yaşanan her sarsıntının ülkenin geleceğine yeni ipotekler koyduğunu ifade etti.

        Siyaseten kimi zaman ayrışsalar da CHP gibi kurumsal bir yapının ağır hasar görmesine asla razı olamayacaklarını belirten Dervişoğlu, "Biz siyasi rakiplerini çeşitli yol ve yöntemlerle imha etmek yerine, onlarla yarışmayı tercih eden bir siyasi iklimin inşa edilmesinden yanayız. Demokrasi dışı her girişimi reddedip kınamamızın da asıl gerekçesi budur. Bu kapsam içinde dün milletimizi üzen gelişmelerin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisinde ortaya çıkan tüm sorunların kurumsal bir bütünlük içinde aşılacağına olan inancımızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

        Müsavat Dervişoğlu, milletin yaşananlardan rahatsız olduğunu ve bir an önce çözüm beklediğini belirterek, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesinin ertelenemez bir mecburiyet olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Mayıs 2026 (CHP'de Yeni Dönem: Yetki Kimde, Kurultay Ne Zaman?)

        CHP Kurultayı'na müdahale iddiası. ''Oy iradesine müdahale'' iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. CHP'de ikili yönetim dönemi mi? CHP'de kurultay ne zaman? Kurultayı toplama yetkisi kimde? CHP'de yönetim nasıl şekillenecek? CHP'de bundan sonra neler olabilir? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Arda Güler sevgilisiyle tatilde
        Arda Güler sevgilisiyle tatilde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi