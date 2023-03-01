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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. İYİ Parti lideri Akşener, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine değinerek başlarken, "Başkent'in göbeğinde Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden 61 gün geçti. Devleti yönetenlerin mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına bir kez daha boyun eğen acizliğiyle 61 gün geçirdik. 61 günde adaletsizlik daha da derinleşti" dedi.

Akşener, "Sinan Ateş'in ailesinin bildiği gerçekler henüz daha yargının gündeminde bile değil. Ülkemizi içine hapsettiğin tek adam yönetiminde görevini yapabilen bir kurum kalmadı Sayın Erdoğan. Ben de sana soruyorum; söylesene yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Kimden korkuyorsun? Adalet yerini bulana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu cinayetin asıl sorumluları ortaya çıkana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

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