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İYİ Parti lideri Akşener'den başörtüsü düzenlemesi mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener başörtüsü konusu hakkında "Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Gerçekten samimiyetle ortak akıl arıyorsan, gerçekten giderayak kadınlara faydan dokunsun istiyorsan biz varız. Çalışmamız burada" diye konuştu

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den başörtüsü düzenlemesi mesajı
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Başörtüsü konusunda konuşan Akşener, "Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"O nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Biz elbette siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak gören bu arkadaşları, seçim kazanmak için her şeyi mubah bilen siyasi partinin giderayak bir kanun teklifinden Anayasa peyda etme gayretlerine şaşırmadık. Doğal olarak bazı soruları da Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sormak zorundayız; madem Anayasa'da bir değişiklik olmalıydı, 20 yıldır neredeydiniz? 2010'daki Anayasa referandumunda bunu neden yapmadınız? 2017'de bir kez daha Anayasa reformu yaptınız, rejimi değiştirdiniz o gün neredeydiniz?"

"DUYGULARI SÖMÜRMENİZE MÜSAADE ETMEM"

İYİ Parti lideri, "Memleketin bu kadar sorunu varken, bu mesele siyasetin gündemini kapladı. Biz de bu duruma sırtımızı dönemeyiz. Bu arkadaşlar Anayasa yapma konusunda olağanüstü yeteneğe sahipler. AK Parti'nin yaptığı Anayasa değişikliğinin ne temel nedeni ortaya çıkan sorunları düzeltmek için yapılan Anayasa değişiklikleridir. Şimdi de eksik bir metni almışlar, mutabakat arıyorlar. Akıllarınca gol atma motivasyonu ile yola çıkmışlar, mutabakat arıyorlar. Hodri meydan. Anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat biz varız. Kapı kapı gezip -miş gibi yapmak yok. Ağlamak sızlamak yok" dedi.

Akşener, "Saray'daki siyaset dehaları abuk sabuk konuşuyor. Neymiş bu seçim diğerleri gibi değilmiş. Başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi çok iyi olmuş. Seçimden sonra da bu işin ekmeğini yemeye de devam ederlermiş. Sayın Erdoğan, seni uyarıyorum; bu konu samimiyet testidir. Kim pas veriyor, kim gol atıyor bizi ilgilendirmez. And olsun, başı örtülü başı örtüsüz tüm kadınların, tüm insanların saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmem" diye konuştu.

"BİZ HAZIRIZ"

İYİ Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Sayın Erdoğan sana bizzat seslenmek istiyorum; gel bu konu hakkındaki tartışmaları kaldıralım. Kadınların en temel haklarını tartışmaya açmayalım. Bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkaralım. Türkiye'ye yakışır bir düzenleme yapalım. Gerçekten samimiyetle ortak akıl arıyorsan, gerçekten giderayak kadınlara faydan dokunsun istiyorsan biz varız. Çalışmamız burada" dedi.

"KUTSAL BAĞ AŞINDIRILIYOR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Artık her günü ayakta kalabilme endişesiyle geçiriyoruz. Her ayı büyüyen bir belirsizlikle tamamlıyoruz. Buna yola açanlar ise günü sefa içinde geçiriyorlar. Beceriksizliklerine yepyeni masallar uyduruyorlar. Bu düzen Türk milletine layık bir düzen midir? Sayın Erdoğan bu düzeni milletin iyiliği için değil, kendi koltuğunu korumak için kurdu. Bay kriz ve arkadaşları kerim devlet anlayışından nasibi alamayan bir zihniyetle millet iradesini ipotek altına almaya çalışıyorlar. Devlet ile millet arasındaki kutsal bağı aşındırıyorlar. Devletimizi milletimize karşı adeta bir zulüm aparatı olarak kullanıyorlar. Yönetenlerin zalim olması devleti zalim yapmaz. Yönetenlerin kötü olması devleti kötü yapmaz" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel ülkemizde duvarlar adalete karşı örülüyor. Yollar zulüm ve baskı için döşeniyor. Devletimizi adalete yabancı bir iktidar yönetiyor. AK Parti kendisini devlet sanıyor. İktidar algıyı yönettiği için internet sitelerine sipariş haber yaptırmak istiyor. Gerçekleri haykıran sesleri kesmeye çalışıyor. Dezenformasyonla Mücadele adı altında istibdat yasasını hayata geçirmekten geri duramıyor.

İktidarın beslediği bir avuç şımarık lüks, şatafat içinde gününü gün ediyor. Yandaşlar, haramiler, mafyalar, simsarlar devletin etrafında akbabalar gibi dört dönüyor. Saray danışmanları milletimizin hakkını yiyor.

Biz bu harami düzene karşıyız. Bu kirli zihniyete karşıyız. Bu ucube sisteme karşıyız. Biz demokrasiden yanayız. Biz milletimizin taleplerinden yanayız. Dün 'Muhtar bile olamazsın' diyenlerin karşısında biz vardık, bugün Ekrem kardeşimizin yanında biz varız. Dün dinozor meraklılarının karşısında biz vardık, bugün 'Çocukların üşüdüğü yerde hiçbir kalp ısınamaz' diyenlerin yanında biz varız. Pınarhisar'da biz vardık, Saraçhane'de, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da da biz olacağız."

AK PARTİ'YE ELEŞTİRİLER

İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın yönetim anlayışında tarımdan anlamayanın Tarım Bakanı, ekonomide anlamayanın Maliye Bakanı olduğunu gördük. Bu gözler neler gördü, neler... En büyük özelliği damat olmak olan damat bakan vardı. 'Dolar 10 lira, 15 lira olacak... Çok beklersiniz' demişti ya... Kendisi paket olduktan sonra ışıltılı Nebati elini hızlı tuttu dolar 18.79 kuruş oldu. Bütün sözler unutuldu, enflasyon 20 yılın zirvesini gördü, TEM sözüm ona kurtuluş reçetesi tüy dikti. Bay kriz hala daha 20 yıldır yapamadıklarını seçime 5 kala 'Yapacağım' diyor. 20 yıldır tutturamadığı dikişi 2023'te 'Tutturacağım' diyor. Devlet ciddiyetinden uzak bu davranışlar, devletimizin gücünün de, devletin niteliğinin de içini boşaltıyor" diye konuştu.

Meral Akşener, "Her gün birbirinden cıvık açıklamalarıyla asap bozanları, vasatokrasiyi milliyetimize dayatanları, acayip yönetim anlayışını değiştirmeye geliyoruz. Sayın Erdoğan ağzından çıkan sözün de kıymetinin farkında değil. Saraya girdiğinden beri ne usun ne izan ne nezaket kaldı. Milletimizi maraba, kendisini de Beştepe lordu olarak gördüğü için hoşuna gitmediği her düşünceye edecek bir hakaret buldu. Büyük Türk milletine hakaret repertuvarını layık gördü. Tüm çirkin sözlerinin karşısında hiçbir zaman utanmadı, sıkılmadı, özür dilemedi" diye konuştu.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de İYİ Parti iktidarında betonu yeşile çevirme kavgası başlatacağız. Vicdanları kanatan tüm yaralarımızı saracağız. Milletimizi büyüten, buluşturan olacağız. Şefkat ve merhamet duygusunun sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Devletin dilini, adabını, edebini ve merhametli elini yeniden hatırlatacağız. Devleti hakkıyla yöneteceğiz. Bize bu yakışır. Devlete samimiyet yakışır. Devlete merhamet yakışır.

Sayın Erdoğan ve iktidarının bu kadar hoyratlaşmasının asıl sebebi, nereden geldiklerini unuttular. Milletten kopuk halde devlet yönetmeye çalışıyorlar. Devlet devlet olmaktan çıktı, Sayın Erdoğan'ın şahsına emanet edildi. Demokrasiye inanıyorsanız millete de inanmak mecburiyetindesiniz. Demokrasiye inanıyorsanız fazilet sahibi insanlarımızı dinlemek mecburiyetindesiniz. Sayın Erdoğan'a göre demokrasi bir yerde binip bir yerde ineceği trenden ibaret olmaya başladı.

Ucube sistem Sayın Erdoğan'ın son çırpınışın ürünüdür. Biz bunu 2010'da gördük karşı çıktık. 2017'de gördük, 'hayır' dedik. Biz hiçbir zaman demokrasiden vazgeçenlerden olmadık. Biz hiçbir zaman milletimizin iradesinden kaçanlardan olmadık. Biz korkaklardan olmadık. 40 katır mı 40 satır mı tercihine zorlanan milletimize yeni bir tercih sunduk. Milletimize güneş gibi doğduk. Demokrasiden kaçanlara karşı ortak aklı hatırlattık. Zor günlerden geçerken gücümüzü milletimizden aldık. Zorbalarla mücadele ederken cesaretimizi milletimizden aldık. Bizi yolumuzdan döndürecek Allah'tan başka bir güç tanımıyorum. İYİ Parti kula kulluk etmeyenlerin partisidir. İlk seçimde devlet ile milleti tekrar buluşturacağız. İYİ Parti iktidarında Türkiye'ye ilk olan bu ucube sistemi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle değiştireceğiz. 'Yeter, söz milletin' diyeceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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