Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İZBAN'da sigara kavgası: 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı | Son dakika haberleri

        İZBAN'da sigara kavgası: 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı

        İZBAN Karşıyaka istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan tutuklanırken, güvenlik görevlileri hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigara kavgası! 2 güvenlik görevlisi bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Olay, 12 Aralık günü İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bıçaklı saldırgan İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu