İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içen bir kişiyi uyaran 2 güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik görevlileri yaralanarak hastaneye kaldırılırken emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 12 Aralık günü İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) Alaybey istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda sigara içtiği iddia edilen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan gözaltına alınırken yaralı 2 güvenlik görevlisi ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı.