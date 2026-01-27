Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince, 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmirde 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince, 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        13'Ü ÇOCUK 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler için harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22), yardım talebinde bulunan 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        17 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

        Ekipler, aynı gün saat 16.00'da Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

        GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rüya Gibi 8. Bölüm 1.fragman

        Rüya Gibi 8. Bölüm 1.fragman

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!