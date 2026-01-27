İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekiplerince, 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen yakalandı.

13'Ü ÇOCUK 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler için harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22), yardım talebinde bulunan 13'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

17 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, aynı gün saat 16.00'da Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.