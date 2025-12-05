Habertürk
        Son dakika: İzmir'de feci trafik kazası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        İzmir'de feci trafik kazası: 2 ölü

        İzmir'de bir trafik kazası meydana geldi. Menderes ilçesinde kamyonetle bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:41
        İzmir'de feci trafik kazası: 2 ölü
        İzmir'in Menderes ilçesinde kamyonetle bir otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

        ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

        İHA'nIn haberine göre kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Menderes-Gümüldür Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (50) idaresindeki kamyonet ile karşı yönden gelen E.D. (53) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Otomobilde yolcu konumunda bulunan Abdullah Akın (42) ve Ali Şen'in (39) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        1'İ AĞIR 2 YARALI VAR

        Kazada otomobil sürücüsü E.D. ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Y.K. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
