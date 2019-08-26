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HaberlerGündemSon dakika... İzmir'de maganda dehşeti! Balkonda otururken başından vuruldu

İzmir'de maganda dehşeti! Balkonda otururken başından vuruldu

AA

İzmir'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

İzmir'de maganda dehşeti

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

 

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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