İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak sonrası dereler taştı, caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte bulunan çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

ARAÇLAR SULAR ALTIDNA KALDI

Özellikle Mithatpaşa Caddesi ve Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan birçok araç sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.

VATANDAŞLAR OTOBÜS DURAĞINA SIĞINDI

Mithatpaşa Caddesi adeta göle dönerken, burada bulunan araçlar ise sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok binanın otopark girişlerini su basarken, yine cadde üzerinde yaya vaziyette olan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

DERELER TAŞTI! EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Özellikle Karabağlar ve Balçova ilçesinde bulunan bazı derelerin taştığı ve Karabağlar’da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yönünde itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenilirken, yine Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.

Öte yandan, sağanak nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

TUNÇ SOYER'DEN UYARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmirlileri uyararak, "Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın. Değerli hemşehrilerimiz, dere taşkınları nedeniyle oluşan su baskınları yüzünden İZBAN, Tramvay ve bazı hatlardaki otobüs seferlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz toplu taşıma araçlarının güzergahlarını açık tutmak için var gücüyle çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

KIRKLARELİ'NDE DE SEL

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömüldü.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ile kurtarılarak okul binaları ile otellere yerleştirildi.

Bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile evlerinden çıktı. Evlerine giremeyen vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Belediye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

BAZI EVLER KISA SÜREDE SU ALTINDA KALDI

Belediye Başkanı Erhan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle derelerin taştığını, yaklaşık 1 saatte evlerin sular altında kaldığını belirtti.

Can kaybı yaşanmaması için çalıştıklarını anlatan Ceylan, "Taşkın olan bölgedeki vatandaşlarımızın yüzde 70'ini tahliye ettik. Okullara, belediye tesisleri ve otellere yerleştirdik. Kızılay da vatandaşlarımıza gıda malzemesi dağıttı. Devletimizin tüm imkanları şu anda seferber edilmiş durumda. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Almina Ercan ise ekipler tarafından kurtarıldıklarını ve okul binasına getirildiklerini ifade etti.

Çok korktuğunu dile getiren Ercan, kedi ve köpeği ile okul binasında bekleyiş içinde olduğunu sözlerine ekledi.