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Son dakika... İzmir-Manisa kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Son dakika... Manisa-İzmir kara yolu kent merkezi çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle geliş istikametine ulaşım sağlanamıyor.

İzmir-Manisa kara yolu

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu Manisa-İzmir kara yolu Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde heyelanın ardından istinat duvarı çöktü.

Dağdan inen kaya parçaları ve toprak, İzmir'den Manisa istikametine giden yolun kapanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Manisa'dan, İzmir yönüne ise ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler, otoyol ve Menemen istikametine yönlendiriliyor.

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