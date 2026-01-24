Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İzmir merkezli düzenlenen operasyonda 654 kişi tutuklandı

        İzmir merkezli düzenlenen operasyonda 654 kişi tutuklandı

        İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen Narkokapan-İzmir operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:05
        Narkokapan-İzmir operasyonunda 654 tutuklama
        İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen Narkokapan-İzmir operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        654 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 başsavcı vekili ve 14 savcıyla tarafından 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin; WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talebinde bulunan kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

        4 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

        Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 19 Ocak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olduğu belirtilen Narkokapan-İzmir düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler, kollukta işlemleri sona erdikten sonra parça parça adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 654’ü tutuklanırken, 51 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        GÜNÜBİRLİK EVLER VE KURYELER KULLANILMIŞ

        Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; kuryeler aracılığıyla uyuşturucu maddeleri alıcılara ulaştırdıkları vurgulandı. Şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaptıkları, böylelikle uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları belirlendi. Uyuşturucu madde kullananların da yine internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan kişilere ulaştıkları tespit edildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
