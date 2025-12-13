Habertürk
        Jalen Johnson'ın "triple-double"ı Pistons'ı durduramadı - Basketbol Haberleri

        Jalen Johnson'ın "triple-double"ı Pistons'ı durduramadı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Detroit Pistons, Atlanta Hawks'ı 142-115 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 13.12.2025 - 13:18
        Pistons'ı durduramadı!
        Little Caesars Arena'da oynanan maçta bu sezon 20. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta, Isaiah Stewart 17 sayıyla en skorer isim olurken, 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

        Hawks'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle üst üste 3, bu sezon 5. "triple-double"ını yapan Jalen Johnson, Bill Bridges'ın 1969-70'teki takım rekorunu kırdı.

        Nickeil Alexander-Walker, son beş maçın dördünü kaybeden Hawks'ta 22 sayı kaydetti.

        Stephen Curry'nin 39 sayısı Warriors'a yetmedi

        Minnesota Timberwolves, 27 kez liderliğin el değiştirdiği mücadelede Golden State Warriors'ı 127-120 yendi.

        Chase Center'da oynanan maçta Julius Randle, Timberwolves için 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asist kaydederken, Rudy Gobert 24 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

        Sol baldırında ezilme nedeniyle 5 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry'nin 39 sayısı galibiyete yetmedi. Quinten Post 16 sayı, Jimmy Butler 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

