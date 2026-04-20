Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika... Japonya'nın kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:06
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) bildirdiğine göre, Japonya'nın Honshu adasının doğu kıyısı açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
EMSC, depremin 13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uzmanlar tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu.
