Kabine toplandı! Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Hükümetin 1 yılının değerlendirileceği toplantıda, kamuda tasarruf düzenlemesi, enflasyonla mücadele ve Gazze başlıkları ele alınacak. Kabinede ayrıca Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması da görüşülecek
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.
Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası dezenflasyon sürecinin başlaması beklenirken, son veriler ışığında Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirildi. Alınabilecek ek tedbirler görüşüldü.
KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA
Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak. Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapıldı. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edildi.
YABANCILARIN KAYIT DIŞI ÇALIŞMASI
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi de bir diğer gündem başlığı olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmayla ilgili kabineye bilgi verecek.
KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl, 16 Haziran pazar günü başlayacak. 19 Haziran çarşamba günü sona erecek. Turizmcilerin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması talebinin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
DIŞ POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya, 14 Haziran’da da İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar da gündemde.