Kabine Toplantısı başladı! Gündem Ukrayna 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, Rusya'nın Ukrayna işgali ele alınacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündem maddesini ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi oluşturacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir sunum yapacağı Kabine Toplantısında Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

MONTRÖ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ukrayna Ankara'dan, Montrö Sözleşmesi uyarınca boğazların Rus Savaş gemilerine kapatılmasını talep ediyor.

O talebin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milleti Sesleniş konuşması yapacak.